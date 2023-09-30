الشخصيات المستقلة بالضفة: اعتقال المهندس جبر تعد خطير على الحالة النقابية

أكد تجمع الشخصيات المستقلة على أن اعتقال أجهزة أمن السلطة المهندس يزن جبر تطور خطير وتعد على الحالة النقابية.

وقال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف إن اعتقال أجهزة أمن السلطة أعضاء النقابات الفلسطينية سيؤثر سلبا على عمل النقابات مستقبلا.

وأكد على أن الفلسطينيين لا يريدون السلطة، وفي حال أجريت الانتخابات فالسلطة ستدفع ثمن ممارساتها.

وأشار عساف إلى أن ممارسات أجهزة أمن السلطة لا تخدم قضينا الفلسطينية بل تخدم الاحتلال الصهيوني، والواجب على السلطة أن تدافع عن شعبنا من جرائم الاحتلال وأن توثقها لأنها جرائم دولية.

ودعا لوقف وإنهاء سياسة الاعتقال السياسي الظالم التي تطال جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

وبيّن أن السلطة دورها حماية شعبنا الفلسطيني وإنهاء حالة الفلتان الأمني وعدم اعتقال شرفاء شعبنا، منوها إلى أن السلطة لا تريد شراكة وطنية والاعتقالات السياسية تؤكد ذلك.

ويواصل جهاز مخابرات السلطة في نابلس اعتقال رئيس نقابة المهندسين فرع نابلس المهندس يزن جبر لليوم الـ3 على التوالي، بعد اختطافه بطريقة مهينة من الشارع.

وتتواصل الإدانات الحقوقية والشعبية والفصائلية، لاعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس.