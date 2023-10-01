نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الأوضاع الأمنية اليوم الأحد

يعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم اليوم الأحد، جلسة تقييم أمنية طارئة لمناقشة المواقف العسكرية على مختلف الجبهات.

وذكرت القناة العبرية الـ 13، مساء السبت، أن الجلسة الأمنية التي سيعقدها نتنياهو ستبحث الأوضاع الأمنية على جبهة قطاع غزة، وجبهات عسكرية أخرى، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

وأكدت أن نتنياهو سيبحث تلك الملفات مع كل من وزير الحرب، الجنرال يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، ومسؤولين أمنيين (إسرائيليين) آخرين.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيناقش الوضع الأمني الداخلي في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، أيضا، خاصة خلال الفترة التي تأتي بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، والتي ستنتهي الأحد المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حركة (حماس) انتزعت إنجازات كبيرة من قوات الاحتلال وأجبرتها على الخضوع لمطالبها.

حيث أفادت القناة العبرية الـ13، في تقرير مطول لها، بأن (حماس) نجحت في إجبار جيش الاحتلال للخضوع، وحققت إنجازات قياسية، وذلك بعد الموافقة على عودة أو دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل (الإسرائيلي) للعمل.