مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة والقدس

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، واستهداف آليات ومواقع عسكرية (إسرائيلية) بالزجاجات الحارقة والعبوات المتفجرة.

وأطلق مقاومون النار قرب حاجز "بيت إيل" شمال رام الله، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في المنطقة بعد عملية إطلاق نار بالمكان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث اندلعت مواجهات تمكن الشبان خلالها من استهداف قوات الاحتلال بوابل من الزجاجات الحارقة وعبوة متفجرة والحجارة، بالتزامن مع مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في حي عين منجد بمدينة رام الله.

وفي الخليل ألقى الشباب الثائر قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب برجٍ لجيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر شمال المدينة.

كذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبل المكبر بالقدس، بأعداد كبيرة وتمركزت في حي المدارس.

وفي نابلس اعتقلت قوة (إسرائيلية) خاصة اعتقلت الشاب إياد رواجبة، بينما كان يتواجد بالقرب من سوق الخضار المركزي شرق مدينة نابلس وهو من سكان منطقة عسكر البلد بالمدينة.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو شكة من طوباس على طريق المعرجات شمال أريحا، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس.

واقتحم مستوطنون الجهة الجنوبية في بلدة جلبون شرق جنين، بينما حاولوا الاعتداء على منازل المواطنين في بلدة قريوت جنوب نابلس ويقظة الأهالي حالت دون ذلك.

كذلك رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من بلدة ترمسعيا قضاء رام الله، في وقت اقتحمت قوات الاحتلال أطراف قرية برقة شمال غرب نابلس وأطلقت قنابل الغاز بكثافة ومنعت المواطنين من الخروج من القرية.