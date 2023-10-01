مركز حماية يرحب بورقة الموقف الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية

قال مركز حماية لحقوق الإنسان إنه يتابع بارتياح ورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك شرقي القدس و(إسرائيل)، والتي نشرت أول أمس الجمعة، تحت عنوان "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات (إسرائيل) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس".

وشدد المركز على أهمية هذه الورقة سيما وأنها نشرت في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال (الإسرائيلي) للأرض الفلسطينية.

وأكد على صحة ما توصلت إليه الورقة من حقائق ونتائج وأبرزها أن (إسرائيل) انتهكت وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأثنى على مطالبات لجنة التحقيق للأمم المتحدة وكافة الدول بالتحرك لوضع حد للاحتلال (الإسرائيلي).

وطالب المركز محكمة العدل الدولية بالنظر لهذه الورقة بعين الاعتبار خلال إعداد رأيها الاستشاري.