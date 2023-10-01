انخفاض أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل) عن أسعار الذهب والعملات، وتعتبر أسعار الذهب في فلسطين معلومة اقتصادية مهمة، خاصة للمقبلين على الزواج، و المستثمرين، وذلك لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وقد أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء كان في فلسطين أو بباقي الدول العربية، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار الذهب في فلسطين بأعيرته المختلفة والأكثر تداولاً، ويتم تحديث الأسعار يوميًا في الوقت الفعلي بناءً على الظروف الاقتصادية في سوريا وذلك، لتلبية احتياجات زوار موقعنا ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

انخفاض أسعار الذهب في فلسطين

شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 1 أكتوبر انخفاضاً ملحوظاً خلال التعاملات الصباحية بالأسواق الفلسطينية، وفقاً للشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي.

توسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

اسعار الذهب عيار 24 226.85 شيكل $59.47

سعر الذهب عيار 22 207.94 شيكل $54.51

اسعار الذهب عيار 21 198.49 شيكل $52.03

اسعار الذهب عيار 18 170.14 شيكل $44.60

سعر الذهب عيار 14 132.33 شيكل $34.69

سعر الذهب عيار 12 113.42 شيكل $29.73

اسعار أوقية الذهب 7,055 شيكل $1,849

اسعار جنيه الذهب 1,588 شيكل $416.27

اسعار كيلو الذهب 226,846 شيكل $59,466

توقعات أسعار الذهب في فلسطين

يمكنكم التعرف عليها من خلال الضغط على العبارة بين الاقواس (توقعات الذهب في فلسطين) حيث في قسم محللين الذهب يمكنكم رؤية والتعرف على توقعات الذهب بشكل اسبوعي، و يتأثر سعر الذهب في الصعود او الهبوط بالعديد من العوامل المتشابكة مع بعضها البعض مثل سعر الدولار والأوضاع الاقتصادية و السياسية في العالم والكثير من الأمور الأخرى الذي يصعب حصرها.