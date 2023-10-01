انطلاق مؤتمر أوروبي للدفاع عن الأسرى و ندوة لصلاح الحموري في فرنسا

انطلقت في العاصمة الإسبانية مدريد أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للتحالف الأوروبي للدفاع عن الأسرى تحت عنوان: "قرارنا هو الحرية" ويناقش المؤتمر الذي سيستمر ليومين أوضاع الأسرى وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها، وذلك لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وحشد الدعم في أوروبا.

‌ندوة للحقوقي صلاح الحموري بجزيرة سان دوني في فرنسا

نظمت دار البلدية في جزيرة سان دوني الفرنسية ندوة حوارية حول القضية الفلسطينية وأهمية المقاطعة ألقاها الناشط الحقوقي صلاح حموري بحضور رئيس البلدية محمد جنابالي، ونائب اتحاد المحامين العرب من 93 "إريك كوكيريل"، وسفيرة فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة.

حركة فلسطين تدعو لمساندة نشطائها في محكمة "ولفرهامبتون كراون"

دعت حركة فلسطين في بريطانيا إلى دعم نشطائها المعتقلين الذين سيتم محاكمتهم في محكمة "ولفرهامبتون كراون" بتهمة اقتحامهم لشركة “أركونيك” الداعمة للاحتلال، وذلك عبر المشاركة في الوقفات التضامنية التي ستبدأ غدًا 2 أكتوبر في تمام الساعة 9.30 صباحًا وتستمر لـ 7 أيام أمام المحكمة.

انطلاق مبادرة في فرنسا لمساندة المعتقل جورج عبدالله

أطلقت رابطة فلسطين ستنتصر في مدينة تولوز أمس مبادرة جديدة لرفع مستوى الوعي بقضية الأسير جورج عبد الله المعتقل بالسجون الفرنسية منذ 39 عامًا لدعمه فلسطين، في دعوة للتعبئة لمساندته والمطالبة بإطلاق سراحه باعتباره أقدم سجين سياسي في أوروبا.

طاولة معلومات في برايتون تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

أقامت حملة التضامن مع فلسطين في برايتون طاولة معلومات تضامنية وسط المدينة أمس بمشاركة المناصرين للقضية الفلسطينية، ورفع النشطاء الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بالحرية وعدالة القضية، كما قاموا بتوعية المارة بسياسات الاحتلال.