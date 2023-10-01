مستوطنون يقتحمون جلبون احتجاجًا على عمليات إطلاق النار

اقتحم مستوطنون، صباح الأحد، قرية جلبون شرق جنين، وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي).

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن العشرات من المستوطنين ممن يقطنون في كيبوتس ميراف المجاور للحدود مع الداخل المحتل، عبروا من ثغرة في السياج الأمني واقتحموا القرية.

وأشارت إلى أن سكان الكيبوتس ممن شاركوا في عملية الاقتحام احتجوا على تكرار عمليات إطلاق النار مؤخرًا تجاه الكيبوتس وخاصة يومي الجمعة والسبت خلال "عيد العرش" ما تسبب بإصابة منزل أحد المستوطنين بعيار ناري.

ولاحقًا، قامت قوة عسكرية (إسرائيلية) بإخراج المستوطنين من القرية وإعادتهم إلى مكان سكنهم خشيةً على حياتهم. كما ذكرت الإذاعة.