إصابة ضابطي شرطة في هجوم قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة

أصيب ضابطا شرطة تركيان في هجوم شنه مسلحان صباح اليوم الأحد على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، وسمع دوي انفجار في موقع الحادث.

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى موقع الهجوم واتخاذ تدابير أمنية واسعة.

وأفادت وزارة الداخلية بأن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة حوالى الساعة 09,30 صباحا (06,30 بتوقيت غرينتش) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".

وقال مراسل الجزيرة نقلا عن وزير الداخلية التركي إن الهجوم نفذه مسلحان يستقلان مركبة قام أحدهما بتفجير نفسه وتمكنت قوات الأمن التركية بالتصدي للمسلح الثاني وإطلاق النار عليه.

وأشار المراسل إلى أن موقع الهجوم قريب أيضا من مقر البرلمان الذي يبدأ دورته الجديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية، وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة بالمناسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت مراسلة الجزيرة إن مخطط المسلحين كان شن هجوما أوسع مما تنفيذه، لكن قوات الأمن التركية احبطت ذلك.

المصدر : الجزيرة