فضيحة.. اشتية روج خصومات (إسرائيلية) كبيرة كدعم حكومي

كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن أن حكومة الاحتلال منحت السلطة الفلسطينية خصومات كبيرة على أسعار الوقود، في وقت روجت حكومة اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية على أنها دعم حكومي.

وقالت الصحيفة في تقرير يوم الأحد، إن الخصومات (الإسرائيلية) كانت كبيرة على ضريبة الوقود “البلو” وزادت قيمة عائدات الضرائب المحولة لها شهريًا، وخفضت الضريبة على المحروقات الممنوحة للنصف خلال الأشهر الأخيرة.

وقبل أيام، أطل اشتية برأسه ليعلن كذبًا عن دعم حكومي في مجالات عدة أبرزها الوقود لمنع ارتفاع الأسعار رغم أزمة كورونا وغيرها، وهو ما رد عليه الشارع بالاستهزاء والتهكم.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فاكتملت الفضيحة بإعلان وزارة المالية زيادة دعم أسعار المحروقات لشهر أكتوبر لتقليل الزيادة على أسعار المحروقات والغاز مع ارتفاع اسعار النفط عالميًا وانخفاض الشيقل امام الدولار.

وكتبت المالية عبر حسابها في “فيسبوك”: “بالتالي ارتفع دعم المحروقات لشهر تشرين الأول إلى 130 مليون شيقل في حين بلغ 110 ملايين شيقل في شهر أيلول من العام الجاري”.

وأشارت إلى أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود كلف الخزينة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول 545 مليون شيقل، وهو ما كذبه إعلان الصحيفة (الإسرائيلية).

يذكر أن زعم اشتية بأن حكومته لم ترفع الضرائب على أحد رغم الأزمة المالية الخانقة فتح شهية الفلسطينيين للتندر.

جاءت تعليقات المواطنين مستهزئة بحديث اشتية الذي يقول إن عدم رفع الضرائب جاء رغم ما فرضته أزمة أوكرانيا من ارتفاع بالأسعار.

وأضاف: “نحن ندعم الخدمات والبضائع.. كل كوب ماء تقدم الحكومة واحد شيقل دعم له، و20% دعم من فاتورة الكهرباء، وساندنا المخابز حتى لا يرتفع سعر الخبز”.

فقد كتبت منال عوايشة: “أنتو متأكدين عنا بتحكوا لتكونوا مفكرينا شعب ثاني.. أمانة تتأكدوا”، بينما أكد معمر أبو حبيس أن “كل اشي في السوق ارتفع يا معلم”.

وغرد الشاب إسماعيل صوالحي: “المخبز الي الحكومة ساندته يرفع ايدو لو سمحتو عشان الشفافية”، فيما قال المواطن عبدالله التنح: “كل الارتفاع في الاسعار وين الدعم ما شفناه”.

أسعار باريسية

وعلق الناشط شادي الجنيدي: “كلامك مش صحيح.. لو صحيح كان أسعار السلع أغلى من سويسرا.. لا تجمل خذلانكم… ارحلو عن صدورنا”.

الشابة لينا ابوصلاح استهزأت بحديث اشتية: “الله العليم أنك عايش برا البلد”، فيما وافقتها الرأي ميسون نصار بالقول: ” له له معقول هو عايش بفلسطين شكلو براقب من ورى الشاشه فقط”.

فيما قالت بيان نصر: “ترا المي كل الأسبوع قاطعة بتيجي بس يوم جمعة.. يعني رأيكم نموت من العطش والله هلا خلصت ألمي بعتنا نشتري مي 😁🤣”.

أيمن النادي تندر بقوله: “اه صحيح منتو بتاخدوا 14 شيكل من فطورت الكهربه ضريبه”، أما أم أيهم علقت: “بس اقرا هالخبر هاد بحشش من الضحك انا 😁🤣🤣”.

بينما تغريد ردت: “بكفي كلشي غالي في السوق الناس اكلت هوا.. أنت شو فارق معك ارجع نام احسن”.

عمر خليل راح يقول إن حديث اشتية وخطابه تمهيد لرفع الضرائب ورؤية ردة فعل الناس”.

أما رضا حرز الله فكتب: “واضح إنه الاسعار منخفضة جدا والمواطن عايش برفاهية بدون يصل وبندورة”، وختم فياض أبو تقي الدين: “وال نفسي مرة تصدق باشي لو بالغلط”.