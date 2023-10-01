تركيا تروي تفاصيل تفجير أنقرة وحزب العمال يتبناه

أعلنت تركيا إصابة شرطييْن اثنين في تفجير استهدف اليوم الأحد مقرا أمنيا تابعا لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة أسفر أيضا عن مقتل المهاجميْن، وفي وقت توالت فيه ردود الفعل العربية والدولية المنددة قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن حزب العمال الكردستاني تبنى التفجير.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن اثنين ممن سماهم الإرهابيين قدما بسيارة أمام بوابة المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة ونفذا هجوما بالقنابل أسفر عن إصابة شرطييْن.

وفي مؤتمر صحفي بأنقرة، قال يرلي قايا إن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة نحو الساعة 09:30 صباحا (06:30 بتوقيت غرينتش) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير".

وأضاف للصحفيين أن "أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه، فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه، قبل أن يقدم على تفجير نفسه" أسوة بالمهاجم الأول، مؤكدا أن تركيا تملك كل الإمكانيات للقضاء على عناصر التنظيمات الإرهابية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع إخباري مقرب من حزب العمال الكردستاني أن مجموعة تسمى "كتيبة الخالدون" نفذت تفجيرا في أنقرة.

وأظهرت صور كاميرا مراقبة ترجل أحد منفذَي الهجوم من سيارة وإسراعه نحو بوابة المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة وهو يطلق النار من سلاح خفيف، كما أظهرت الصور لحظة تفجير المنفذ نفسه عند البوابة الرئيسية للمبنى.

وقال مسؤول تركي لرويترز إن المهاجميْن استوليا على السيارة وقتلا سائقها في مدينة قيصري (260 كيلومترا جنوب شرقي أنقرة) ثم نفذا الهجوم، مضيفا أن أحد الشرطيين الجريحين أصيب بشظايا.

وقالت مراسلة الجزيرة إن السلطات التركية تحدثت عن أن مخطط المسلحيْن كان شن هجوم أوسع مما تم تنفيذه، لكن قوات الأمن التركية أحبطت ذلك.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم، كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية -خصوصا القنوات التلفزيونية- التوقف فورا عن بث الصور من مكان الهجوم.

الجزيرة نت