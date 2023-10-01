لجنة الحريات بالضفة: ممارسات أجهزة السلطة تدفع بحالة كراهية في المجتمع

أكدت لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية أن الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، تدفع بحالة من الكراهية وتهدد السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية خليل عساف لقناة حطين الرقمية إن استمرار الاعتقالات السياسية تأخذنا إلى حالة من الكراهية في المجتمع الفلسطيني.

وأكد عساف أن ما يحصل من اعتقالات سياسية في الضفة الغربية هو شيء مؤلم للشعب الفلسطيني، وهو عار بحق شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال.

وأشار عساف إلى أن هذه الممارسات من اعتقالات وملاحقة المقاومين والنشطاء من قبل السلطة سيدفعون ثمنها في صناديق الاقتراع.

وشدد عساف على أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة تدمر جميع الجهود التي تهدف لتحقيق الوحدة وانهاء الإنقسام.

وتغيب سجون السلطة وزنازينها أكثر من 50 مواطناً بينهم عشرات الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات والمقاومين والنقابيين.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال المـطارد مصعب اشتية لليوم الـ 377 على التوالي.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في الخليل الطالب طارق عمرو منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين، كما مددت أجهزة السلطة اعتقال المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس مدة 15 يوما، ضاربة بعرض الحائط كل الدعوات للإفراج عنه.

وكان جهاز المخابرات التابع للسلطة قد اعتقل المهندس جبر، يوم الخميس الماضي، ضمن حملات الاعتقال السياسي المستمرة بحق المواطنين في الضفة الغربية.

وأطلق مسلحون في مارس الماضي النار، صوب مركبة المهندس جبر، فيما استنكرت نقابة المهندسين آنذاك حادثة الاستهداف التي تهدد السلم الأهلي.

وتعرض جبر قبل عام للاعتقال على يد قوات الاحتلال، خلال مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، وجرى نقله إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم الإفراج عنه.

وتتواصل الإدانات الحقوقية والشعبية والفصائلية، لاعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المهندس يزن جبر رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس.

وطالبت نقابة المهندسين، أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن رئيس فرع النقابة بنابلس المهندس يزن جبر، معربة عن إدانتها الشديدة لاختطافه على يد مخابرات السلطة.

وأدانت حركة "حماس" بشدة اعتقال أجهزة أمن السلطة الناشط النقابي والمجتمعي، يزن مصباح جبر، وذلك بعد أشهر معدودة من استهداف مركبته بالرصاص، مؤكدة أنها ترى فيه اعتداء آثما لا يخدم سوى أعداء شعبنا.

حرية نيوز