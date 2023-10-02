أجواء خريفية غائمة.. تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين 2/10/2023

تشهد حالة الطقس في فلسطين اليوم الاثنين أجواء خريفية غائمة وتساقط للأمطار الخفيفية منذ ساعات الصباح، حيث تتوالي درجات الحرارة في الانخفاض وتبقى الأجواء خريفية وغائمة جزئياً وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر المتفرق نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية.

وفي ساعات الليل يصبح الجو منعشاً وبارداً نسبياً خاصة في الجبال.

كما يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة غدا الثلاثاء وتبقى الأجواء خريفية ذات طابع صيفي وتسود أجواء شديدة الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة، ومع المساء يصبح الجو منعشاً ولطيفاً جداً.