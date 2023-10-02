التعليم تعطل الدراسة في مدارس برقة عقب عدوان الاحتلال

قررت وزارة التربية والتعليم، بالضفة صباح اليوم الاثنين، تعطيل الدراسة اليوم في مدارس قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقالت الوزارة إن قرار تعطيل الدراسة جاء عقب عدوان الاحتلال الذي استهدف القرية مساء أمس، ونتج عنه إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وأمس، أصيب طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بحالات اختناق في اعتداء لقوات الاحتلال الصهيوني على أهالي قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وبحسب الهلال الأحمر، فإنّ طفلاً يبلغ من العمر 15 عامًا أصيب برصاص الاحتلال الحي في فخذه، في قرية برقة، نقل إثرها إلى المستشفى.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال أغلقت المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.