23 عامًا على عمليّات القسّام التي قتلت جنديَين ومستوطنَين بالضفة

في الثاني من أكتوبر لعام 2000، كان الضفة الغربية على موعدٍ مع ملحمةٍ بطوليةٍ لمقاومي كتائب الشهيد عز الدين القسّام، حيث نفذت سلسلة عملياتٍ أدت لمقتل 4 من المستوطنين وجنود الاحتلال.

سلسلةُ عملياتٍ خطّطت لها كتائبُ القسّام ونفذّتها بدقةٍ عاليةٍ، تنوعّت ما بين إطلاق نارٍ وقنصٍ وكمين مسلحٍ، بصلياتٍ من الرصاص المبارك زغرد نحو صدورِ جنود الاحتلال ومستوطنيه.

العملياتُ المباركةُ التي نفذتها كتائب القسام أسفرت عن مقتل مستوطنين أحدهما في كمين مسلح قرب بلدة “بديا” قضاء نابلس، وآخر بعملية إطلاق نارٍ بين “بيت ساحور والعبيدية”.

كما أدّت العملياتُ لمقتل جنديين قنصًا، أحدهما قرب قرية “مسحة” بسلفيت والآخر قرب معسكر “شدمة”.

هذه العملياتُ أصابت قادة الاحتلال وجيشه بالصدمة، ووجهت ضربةً قوية إلى أجهزة الاحتلال التي كانت تتخذ أقصى الإجراءات الأمنية.

المصدر :حرية نيوز