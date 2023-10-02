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مناشدات بالنفير لحماية الأقصى وحرائره

ضرب وتنكيل واعتقال للمرابطات على أبواب المسجد الأقصى

ضرب وتنكيل واعتقال للمرابطات على أبواب المسجد الأقصى
ضرب وتنكيل واعتقال للمرابطات على أبواب المسجد الأقصى

الرسالة نت- القدس المحتلة

 اعتدت قوات الاحتلال اليوم الاثنين على المرابطات والمرابطين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بالضرب والتنكيل والاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال المرابطتين هنادي حلواني وعايدة الصيداوي، والمقدسي نظام أبو رموز خلال تواجدهم في طريق باب السلسلة بالقدس القديمة.

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وقالت المرابطة نفيسة خويص انهن تعرضن للضرب والاعتداء، واعتقال قوات الاحتلال المرابطات بعد التنكيل بهن.

وأكدت خويص أن المرابطات سيفدين المسجد الأقصى بأرواحهن، وسلاحهن القرآن والرباط.

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 من جانبه أطلق المرابط أبو بكر الشيمي مناشدة للفلسطينيين في كل مكان بالتوجه إلى القدس وإنقاذ المسجد الأقصى وحرائره من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال.

وقال الشيمي إن القدس تستباح من المستوطنين، ويجب على الجميع التحرك للدفاع عن الأقصى والمرابطات.

 وقبل اعتقالها أكدت المرابطة هنادي حلواني، أن الاحتلال نشر أعداداً كبيرة من قواته ونصب حواجز على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى ومنع المسلمين من دخول المسجد في ظل ابعادات للمرابطين لتأمين الاقتحامات وأداء طقوس تلمودية في الأقصى.

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وأوضحت أن الاحتلال يستخدم كل أدوات الضرب والتنكيل بحق النساء والرجال والمرابطين، وينتهك أقصانا ويعتدي على الحرائر لاختبار صبر الأمة.

وأشارت غلى أن مشاهد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تشعرنا بالغضب، وهذا يتطلب من الجميع تحركًا واسعًا للدفاع عن مقدساتنا.

 

ومنذ صباح اليوم اقتحم أكثر من 700 مستوطن المسجد الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال، في ثالث أيام عدوان العرش الذي يستمر أسبوعاً كاملاً وتسعى الجماعات الاستيطانية خلاله لتسجيل رقم قياسي جديد في عدد المقتحمين.

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