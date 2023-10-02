الاتحاد المصري يحسم الجدل حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

حسم عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا، وطلب الزمالك إعادة المباراة مؤكدا وجود خطأ في تطبيق القانون في اللعبة الجدلية الخاصة بركلة الجزاء غير المحتسبة.



وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذي يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أي مباراة يتم إعادتها في حالة واحدة فقط، وهي اعتراف الحكم بالخطأ المتعمد في تقريره، وذلك لم يحدث من أمين عمر حكم اللقاء، ولهذا لن تعاد المواجهة".



وأضاف: "عقوبات الحكام يتم الإعلان عنها من خلال لجنة الحكام، وهذا أمر خاص بهم وليس من اختصاصنا".



وواصل: "تحديد مواعيد إقامة المباريات يتم وفقا لعدة ظروف مثل النقل التلفزيوني، والموافقات الأمنية، كما يتم إبعاد الأندية الجماهيرية حتى لا تقام مواجهاتها في توقيت واحد، وذلك حتى لا تتشاجر الجماهير في المقاهي على متابعة اللقاءات".



وزاد: "أما شكوى إنبي حول لعب أول مباراتين الساعة 4 مساء فلا أعرف سببها، ولكن الفريق سوف يلعب 5 مواجهات متتالية في تمام الساعة 7 مساء".



وعن كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد قال: "سوف يتم إقامة البطولة في نفس توقيت دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية".



وحول موعد نهائي كأس مصر، قال: "سوف يتم تحديد الموعد يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عقب مباراة الأهلي وإنبي، وفقا لهوية الفائز، وأيضا من خلال تلك المواجهة سيتم تحديد الطرف الرابع لبطولة كأس السوبر المحلي".



وتابع: "بطولة السوبر المحلي سوف تقام على 4 أيام، ولن تتعارض مع مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".



واختتم عامر: "انتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري سوف يكون في 30 يوليو/تموز من العام المقبل".