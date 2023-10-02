إحداها لطفل.. 3 إصابات برصاص الاحتلال وسط الخليل

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال ، خلال مواجهات "عنيفة" اندلعت وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت"، إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة طفل (12 عامًا) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، خلال مواجهات في "شارع الشهداء" وسط الخليل.

وأشار "الهلال الأحمر" إلى أن مركبة إسعاف تتبع له نقلت الطفل المصاب إلى إحدى المستشفيات الفلسطينية في مدينة الخليل.

ونوه إلى تعامل الطواقم الطبية مع إصابتين بالرصاص المطاطي وتقديم الإسعاف لهما "ميدانيًا"، إضافة لعشرات حالات الاختناق بالغاز المُدمع.

وأوضح مراسل " الرسالة نت " في الخليل، إن مواجهات عنيفة اندلعت في "شارع الشهداء" ومنطقة "باب الزاوية"، وسط المدينة، مع جيش الاحتلال، رشق خلالها الشبان الفلسطينيون آليات وجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأفاد، نقلًا عن سكان محليين، بأن شبانًا أشعلوا الإطارات المطاطية خلال المواجهات المستمرة في "باب الزاوية" و"شارع الشهداء".

يُذكر أن المستوطنين، وبحماية جيش الاحتلال، يُنفذون اعتداءات في شارع الشهداء وباب الزاوية بشكل مستمر، تطال المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزامنًا مع محاولات دائمة ومستمرة للسيطرة على أملاك الفلسطينيين لأغراض استيطانية وتهويدية.

وفي سياق متصل، دهم جيش الاحتلال منطقة "صافا" القريبة من بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، ونشر قواته في المنطقة، بعد تعرض إحدى آلياته العسكرية لـ "هجوم" بالزجاجات الحارقة "مولوتوف".