بكيرات للرسالة: قرار محكمة الاحتلال باستباحة الأقصى (باطل وسيفجرّ الأوضاع)

أكدّ نائب مدير عام دائرة الأوقاف في القدس د. ناجح بكيرات، أن قرار ما يسمى بـ"العدل العليا"، قرار باطل وغير أخلاقي أو قانوني، وهي حكمت بالباطل والزور وبشيء لا تملكه.

ونشرت منظمة "بيدينو" (الإسرائيلية) عبر حسابها الرسمي، أنّ المحكمة العليا (الإسرائيلية) أقرت حق اليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى.

وقال بكيرات لـ"الرسالة نت"، "باسم علماء القدس والأمة، نستنكر القرار ونعده باطلا أولا وأخيرا".

وأوضح أنه لا صلاحية للمحكمة في اصدار قرارات بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، مضيفا: "هذه محكمة احتلالية باطلة، وهي تابعة لاحتلال في الأصل باطل، وما ينشأ عنه فهو باطل".

وحذر من أن هذا الحكم سيخلق صراعا أكبر فأكبر، "وأقول للاحتلال أن الصراع ليس لصالحكم، وأهل القدس لا يعترفون بكم ولا بأحكامكم، وسيظل الأقصى حقا خالصا للمسلمين".

وأشار بكيرات، إلى أنّ هذه القرارات ستؤدي إلى تصاعد الانفجار الذي يحاول الاحتلال تفجيره.

وأضاف: "الأمة ستفيق وقادمة ولن تترك الأقصى يخضع لهذه الترهات، ولا للاحتلال، وعليه فإن هذه القرارات وما يصدر عن احتلالكم، لن يضرنا مهما فعلتم".

واقتحم الآلاف، منذ صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس، بذريعة الاحتفال بعيد العرش، الذي يستمر ل8 أيام.

وحذرّ بكيرات من الهجوم الكبير الذي يعد له المستوطنون يومي الأربعاء والخميس القادم، مطالبا بتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك، وحماية المسجد من أوهام العصابات اليهودية وما تخطط له من مكائد تستهدف وجوده.