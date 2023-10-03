إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة بنابلس

أصيب فلسطينيون بينهم اثنان برصاص قوات الاحتلال وآخرون بحالات اختناق خلال التصدي لهجوم نفذه المستوطنون على بلدة قصرة جنوب نابلس، مساء الإثنين.

وأوضحت مصادر محلية، بأن مستوطنين من مستوطنة "يش كودش" هاجموا منازل الفلسطينيين في الجهة الشرقية من قصرة، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

وخرج أهالي البلدة للتصدي للمستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما جرى الاعتداء على المواطنين ومهاجمة عدة منازل في المنطقة.

وأقدم المستوطنون على تحطيم شاحنة فلسطينية من خلال رشقها بالحجارة ومحاولة إضرام النار فيها.

ودعت مكبرات المساجد في قصرة المواطنين إلى التصدي لهجوم المستوطنين على أراضي وممتلكات البلدة.

وتشهد بلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين اقتحامات وهجوم للمستوطنين بشكل يومي تحت حماية الاحتلال، ما يسفر عن شهداء وإصابات وأضرار في المنازل والممتلكات.

وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فإن 13 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتصدى الفلسطينيون 104 مرات لهجوم وإرهاب المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة خلال الشهر الماضي.