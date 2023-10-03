صعوبات وتحديات.. هكذا تتلمّس درنة طريق العودة للحياة

بدأت في الأيام الأخيرة جهود الفرق والمواطنين في مدينة درنة تتجه صوب محاولات إعادة الحياة إلى الشوارع المتضررة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مبان لمؤسسات عامة أو سكنية تضررت بسبب إعصار دانيال، الذي ضرب شرقي ليبيا الشهر الماضي.

والدمار في مدينة درنة شطرها من الوادي إلى البحر، حيث تحولت المدينة إلى جزء شرقي وآخر غربي، وبينهما حطام وأنقاض ومبان، وحياة بأكملها اختفت من الخريطة.

وعن مساعي إعادة الحياة للمدينة، قال رئيس قسم الإعلام بشركة الخدمات العامة بطرابلس عبد الفتاح الغضبان إن فرق الشركة في درنة تمكنت من فتح عدة مسارات في شوارع: نادي دارنس، والفنار، وحشيشة، ومكتبة الملك إدريس، وجامع الصحابة.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الغضبان أن 6 فرق بالمدينة مجهزة بـ80 آلية نفذت عمليات كسح وشفط للمياه بكميات بلغت قرابة 10 ملايين لتر، وفتحت 10 مسارات، وأجرت 3220 رحلة لنقل مخلفات تضم 420 سيارة محطمة، إلى جانب رش وتعقيم كافة الشوارع التي تم تنظيفها.

فتح الممرات

وتتولى مهمة إعادة الحياة في درنة 3 جهات، هي شركة الخدمات العامة من طرابلس ومصراتة وفرق من بنغازي، وفق تصريحات صحفية سابقة لمدير الشركة في العاصمة طرابلس محمد إسماعيل.

وفي السياق نفسه، صرح مدير شركة الخجمات العامة في مصراتة وليد الدوكالي، للجزيرة نت، بأن فرق العمل ربطت مناطق شرقي درنة وغربيها بممر عبر خط الوادي لتسهيل حركة المرور، وتوفير وسيلة مرنة للتنقل بين هاتين المنطقتين الحيويتين في المدينة.

وأضاف الدوكالي أن الفرق تركز على فتح المسارات والممرات في المدينة لتسهيل التنقل من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ وإزالة الأضرار. وبصفته أيضا عضوًا في لجنة طوارئ درنة، قال إن العمل متواصل والفرق متعاونة مع جميع الجهات المعنية للتنسيق وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالإغاثة وإعادة الإعمار وتطوير المدينة لتحقيق أفضل النتائج في تخفيف المعاناة.