جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 10 - 2023 مباريات نارية ,, تقام اليوم الثلاثاء ، العديد من المباريات في البطولة العالمية " دوري أبطال اوروبا "، أبرزها مواجهة ريال مدريد ونابولي ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة ، بالإضافة إلى العديد من المواجهات الصعبة .





مباريات اليوم :

* دوري أبطال أوروبا ...

ريال مدريد - نابولي ( 00: 10 )

سالزبورج - ريال سوسييداد ( 45 : 7 )

يونيون برلين - سبورتينج براجا ( 45 : 7 )

مانشستر يونايتد - جلطة سراي ( 00 : 10 )

كوبنهاجن - بايرن ميونخ ( 00 : 10 )

إنتر ملان - بنفيكا ( 00 : 10 )

لانس - أرسنال ( 00 : 10 )

آيندهوفن - إشبيلية ( 00 : 10 )