جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 10 - 2023 مباريات نارية ,, تقام اليوم الثلاثاء ، العديد من المباريات في البطولة العالمية " دوري أبطال اوروبا "، أبرزها مواجهة ريال مدريد ونابولي ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة ، بالإضافة إلى العديد من المواجهات الصعبة .
مباريات اليوم :
* دوري أبطال أوروبا ...
ريال مدريد - نابولي ( 00: 10 )
سالزبورج - ريال سوسييداد ( 45 : 7 )
يونيون برلين - سبورتينج براجا ( 45 : 7 )
مانشستر يونايتد - جلطة سراي ( 00 : 10 )
كوبنهاجن - بايرن ميونخ ( 00 : 10 )
إنتر ملان - بنفيكا ( 00 : 10 )
لانس - أرسنال ( 00 : 10 )
آيندهوفن - إشبيلية ( 00 : 10 )