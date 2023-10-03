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أهم مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 10 - 2023 مباريات نارية

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مباريات-اليوم.png

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 - 10 - 2023 مباريات نارية ,, تقام اليوم الثلاثاء ، العديد من المباريات في البطولة العالمية " دوري أبطال اوروبا "، أبرزها مواجهة ريال مدريد ونابولي  ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة ، بالإضافة إلى العديد من المواجهات الصعبة .

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مباريات اليوم : 

* دوري  أبطال أوروبا ...

ريال مدريد - نابولي ( 00: 10 ) 

سالزبورج - ريال سوسييداد ( 45 : 7 )

يونيون برلين - سبورتينج براجا ( 45 : 7 ) 

مانشستر يونايتد - جلطة سراي ( 00 : 10 ) 

كوبنهاجن - بايرن ميونخ ( 00 : 10 )

إنتر ملان - بنفيكا ( 00 : 10 ) 

لانس - أرسنال ( 00 : 10 ) 

آيندهوفن - إشبيلية ( 00 : 10 )

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