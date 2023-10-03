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شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم الثلاثاء 3 - 10 - 2023 قمة دوري أبطال أوروبا يلا شوت

شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة ريال مدريد ونابولي
شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة ريال مدريد ونابولي

الرسالة نت

يلتقي فريق ريال مدريد مع خصمه نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

تأتي تلك المباراة في إطار لقاءات ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، نسخة 2023/24، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا".

ويخوض ريال مدريد تلك المباراة بعدما عاد إلى صدارة الدوري الإسباني من جديد بعد فوزه الثمين ضد جيرونا، يوم السبت الماضي، بثلاثة أهداف دون رد.

            لمشاهدة المباراة . انقر هنـــــــــــــــــــــــــــــا

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وبالنسبة لـ دوري أبطال أوروبا، يحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن نابولي المتصدر.

وحقق ريال مدريد فوزًا صعبًا في الجولة الماضية من دور مجموعات البطولة ضد يونيون برلين بهدف دون رد.

من هو معلق مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا؟

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة الليلة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291826

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