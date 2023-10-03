برشلونة يضع جوهرة ثمينة أمام تشافي

جذب المدافع الصاعد لرديف برشلونة الذي يلعب في الدرجة الثالثة (برشلونة أتلتيك)، الأنظار بعد تألقه مع فريق الناشئين للنادي الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.



وبعد الأداء اللافت لباو كوبارسي صاحب ال16 عاما أمام سيلتا فورتونا، نال إعجاب مدربه المكسيكي رافا ماركيز بشكل كبير.



وأقر رافا بأنه يمتلك جوهرة بين يديه، لكن لا يزال أمامه الكثير للنمو والتطور، حيث أن كوبارسي من مواليد 2007 ولكنه يمتلك الكثير من المستقبل في الأمام.

وأدى تألق كوبارسي إلى تسجيله كلاعب في الفريق الأول لبرشلونة، خلال بطولة دوري أبطال أوروبا بقيادة تشافي هيرنانديز، بحسب صحيفة (سبورت) الرياضية.



وكان اللاعب قد نجح في حجز مكان أساسي له في الفريق، مستغلا عددا من الإصابات التي داهمت خط دفاعه.



وصرح رافا "باو يدهشني، يا لها من شخصية له في الملعب ويا لها من طريقة لعب ومن جودة".



وأضاف "هذا النوع من اللاعبين ينبغي مواصلة العمل معه، لأنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله، لأن يكون صاحب مستقبل جيد".