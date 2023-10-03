العمصي يوضح للرسالة موعد وتفاصيل إصدار التصاريح لشركات تشغيل العمال بغزة

قال م. سامي العمصي نقيب العمال في قطاع غزة، إنّ شركات تشغيل العمال بغزة ستحصل قريبا على تصريحات للعمال.

وأوضح العمصي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أنّه لهذه اللحظة هناك شركتان حصلتا على رخصة للعمل في غزة، بعدما استوفتا الشروط كاملة.

وذكر أن الشركات بدأت بالتواصل وقريبا ستصدر تصاريح عبر شركات التشغيل.

وأوضح أن عدد العمال في غزة 16.900 تصريح مصنفة عامل احتياجات اقتصادية، و2700 تصنف بـتصريح مشغل.

وبيّن أن تصاريح المشغل كانت تصدر مقابل 2400 شيقل وأموال باهظة يدفعها العمال؛ لقاء حصولهم على هذا التصريح.

وأشار إلى أنّ شركات التشغيل ملزمة بتوفير فرصة عمل، وتوفير المناخ الملائم للعامل، ومسؤولة تجاه تعويض العامل إذا ما تعرض لأي اتهام او إصابة، ومتابعته منذ لحظة خروجه حتى مغادرته، وملزمة بتحصيل حقوقه كاملة.