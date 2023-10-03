هل سيتم إعادة مبلغ الخصم من مخصصات الشئون الاجتماعية في الدفعة الجديدة؟.. التنمية تجيب

إعادة مبلغ الخصم من مخصصات الشئون الاجتماعية في الدفعة الجديدة، صرف مخصصات الشئون الاجتماعية الدفعة الجديدة من القضايا التي تشغل المواطن في قطاع غزة خاصة بعد أن تم خصم مبالغ مالية من الدفعة الأخيرة التي صرفت، ما جعل المواطنين يتسألون حول إمكانية أن يتم إعادة مبلغ الخصم من مخصصات الشئون الاجتماعية في الدفعة الجديدة.

وفي هذا السياق قالت المتحدث باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت في تصريح خاص للرسالة نت حول أسماء أصحاب الشؤون الاجتماعية التي خصم منها مبالغ مالية، أن عملية الخصم طالت الأشخاص التي تصرف لهم السلطة الفلسطينية، مبينة وجود وعود بوقف الخصم عنهم في المرات القادمة، "نأمل أن يتحقق ذلك".

مخصصات الشئون الاجتماعية الدفعة الجديدة

والسلطة اختارت 18 ألف أسرة، ومنحتهم 350 شيقل فقط من أصل 1800 شيقل، هي حصة المساهمة التي تقدمها السلطة، فيما سلبت مخصصات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

والاتحاد الأوروبي يساهم بـ82% من قيمة المنحة، والبنك الدولي بـ1%، والسلطة تساهم بـ17% من المنحة.

ويستفيد من مخصَّصات الشؤون الاجتماعية عدد كبير من المواطنين في محافظات الوطن نحو 116 ألف أسرة متعففة، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة نحو 81 ألف أسرة متعففة، وعدد المستفيدين في الضفة الغربية نحو 36 ألف أسرة متعففة.

وتشكل غالبية الذين يحصلون على شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية من كبار السن وذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة بالإضافة النساء الأرامل.

ويتكفل الاتحاد الأوروبي بتغطية 80% من قيمة فاتورة الشؤون الاجتماعية، التي يفترض أنّ تصرف على أربع فترات خلال العام الواحد، أي كل ثلاثة شهور مرة، نهاية شهر 3 و6 و9 و12.

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