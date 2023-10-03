موعد صرف معاشات اكتوبر 2023.. الجدول والموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

ازدادت معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من مستفيدي المعاشات مع اقتراب بداية شهر جديد خاصة بعد حزمة من القرارات الصادرة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تيسيرًا للمعيشة منها رفع الحد الأدنى للأجور 2023، وشملت هذه القرارات أصحاب المعاشات، لذلك خلال هذا التقرير ننقل لكم عبر موقع الرسالة نت أهم التفاصيل حول موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وفقًا للبيانات الأخيرة لوزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر

بدأ التأمينات الاجتماعية الاستعداد لصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 لمستحقيها مع بداية كل شهر جديد، لذلك تقرر صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، على أن يكون صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للمستفيدين منها من خلال عدة طرق مختلفة تيسيرًا على المواطنين منها ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، بالإضافة إلى كل فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية، كما يمكن صرف معاشات أكتوبر 2023 من خلال منافذ شركة فوري وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

هل يوجد زيادة في معاش تكافل وكرامة 2023؟

بتوجيهات رئيس الجمهورية المصرية فقد تقرر زيادة معاش تكافل وكرامة وجاء نص القرار بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان لها أن زيادة معاش تكافل وكرامة هذه هي الثانية هذا العام بعد الزيادة الأولى بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية في مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة في معاش تكافل وكرامة حتى الآن 40% خلال العام الحالي.

طريقة حساب زيادة المعاشات الـ15 % لـ تكافل وكرامة

يمكن حساب المعاش الجديد بطريقة بسيطة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق له.

هل في زيادة في معاشات أكتوبر؟

يمكن لمستفيدي المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، الذي أتاح إمكانية الاستعلام عن زيادة المعاشات من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

2- تسجيل دخول من خلال الرقم القومي وكلمة السر.

3- اختيار خدمة استعراض تطور زيادة المعاشات.