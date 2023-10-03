مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 3-10-2023 ، يحل نادي ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ملعب دييجو ارماندو مارادونا في ضيافة نابولي الإيطالي في لقاء هام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023 / 2024.

كما يدخل نابولي المتوّج بلقب الدوري الإيطالي النسخة الماضية، المباراة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره الريال، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، والتسلح بنجومه الشباب من أجل حصد أكبر عدد من النقاط للتأهل للدور المقبل.

أما ريال مدريد الذي يدخل المباراة ضيفًا على البارتينوبي، سيعتمد على خبرات لاعبيه في البطولة القارية، بحثًا عن تحقيق الانتصار من أجل استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي بعد وداعه للبطولة التي حصدها فريق مانشستر سيتي.

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تقام مباراة نابولي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء الثالث من أكتوبر 2023، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

وستبث المباراة على قنوات beIN Sports بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد نابولي دوري أبطال أوروبا ـ اضغط هناـ