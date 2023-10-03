الاحتلال يفرج عن القيادي عبد الجبار جرار من جنين بعد عامين من الاعتقال الإداري

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار من جنين، بعد اعتقال إداري دام عامين في سجونها.

وكانت محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس عبد الجبار جرار، خمس مرات على التوالي، رغم وجود قرار جوهري بعدم التمديد صادر عن محكمة الاحتلال العليا.

وتعرض القيادي جرار للتحقيق في سجن مجدو، وذلك بعد اعتقاله من منزله في مدينة جنين في 15/2/2022.



وكانت مخابرات الاحتلال قد حوّلت القيادي جرار للتحقيق عقب اعتقاله في محاولة لتلفيق قضية تلقيه أموالاً عام 2018 فيما رفضت المحكمة العسكرية في سالم القضية لضعف البينة.



ويعاني جرار (56 عاماً) من وضع صحي صعب بسبب التهاب حاد بوتر قدمه اليسرى، ولا يقوى على السير أو الوقوف إلا بعكاز، كما أنه لا يستطيع ثني ركبته.



وجاء اعتقاله الأخير بعد 83 يوماً فقط من اعتقال سابق أمضى خلاله عاما كاملا في الاعتقال الإداري، علماً بأنه قضى 15 عاماً من عمره أسيراً في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة.



والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان



واستدعي لدى الاحتلال أول مرة عام 1983، واعتقل للمرة الأولى عام 1990، ثمَّ توالت اعتقالاته لتصل لـ30 مرة ولتبلغ قرابة الـ 15 عامًا، عانى خلالها من ظروف صحية، كما تعرض للتحقيق العسكري القاسي لأكثر من مرة.



ولا يزال الاحتلال يمنعه من السفر منذ فترة طويلة، كما اعتقل ولديْه أكثر من مرة، واعتقلته الأجهزة الأمنية في الضفة مرات عدة تعرض خلالها للتعذيب.