(آبل) تعلن عن مميزات جديدة في نظام تشغيلها.. تتعلق بالصحة النفسية

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن ميزات صحية جديدة في أنظمة أي أو أس على 17 للهاتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، أبرزها كان ما يتعلق بالصحة النفسية.

وقالت الشركة؛ إن "ميزات الصحة العقلية الجديدة تسمح للمستخدمين بتسجيل مشاعرهم اللحظية ومزاجهم اليومي، والاطلاع على معلومات قيمة، والوصول بسهولة إلى التقييمات والموارد".

وأوضحت أن أجهزة آبل ستقدم ميزات جديدة لصحة البصر لتشجع على السلوكيات الصحية التي تساعد على تقليل مخاطر قصر النظر، كما أصبح تطبيق صحتي متاحا على iPad، مما يمنح المستخدمين طرقا جديدة للاطلاع على بياناتهم الصحية.

وذكرت أنه يتم تشفير جميع المعلومات التي يتم إدخالها، في كل من أدوات التسجيل والتقييم على الجهاز، ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام رمز المرور أو وسائل الحماية الأخرى المتوفرة مثل بصمة الوجه واللمس.

بدوره، قال الطب ونائب رئيس قسم الصحة في الشركة، سمبل ديساي؛ إن "هدفنا هو تعزيز قدرة الناس على تولي زمام رحلتهم الصحية، ومن خلال هذه الميزات الجديدة المبتكرة، فإننا نعمل على توسيع النطاق الشامل لأدوات الصحة والعافية التي نقدمها لمستخدمينا".

وأضاف ديساي أن الصحة العقلية وصحة البصر أمران مهمان، ولكن غالبا ما يتم تجاهلهما، ونحن متحمسون لتقديم ميزات توفّر معلومات جديدة وقيّمة لتزويد المستخدمين بفهم أفضل لصحتهم.

وذكرت الشركة: "لا تقل الصحة العقلية أهمية عن الصحة البدنية، وهي تؤثر على الناس كل يوم في طريقة تفكيرهم وشعورهم وتصرفهم".

وأشارت إلى أن الأبحاث تظهر أن التعمق في الحالة العقلية للفرد، يمكن أن يساعده في بناء الوعي العاطفي والمرونة.

من جانبها، قالت الدكتورة ميشيل كراسك، الأستاذة البارزة في علم النفس والطب النفسي في جامعة كاليفورنيا: "لقد ثبت أن التعرف على مشاعرنا يساعدنا على التحكم بالمشاعر الصعبة، وتقدير اللحظات الإيجابية، وتحسين الصحة والعافية".

وقالت الشركة: "يمكن لمستخدمي تطبيق صحتي الاطلاع على معلومات قيّمة لتحديد ما قد يسهم في حالتهم الذهنية، سواء كانت ارتباطات ذهنية أو عوامل تتعلق بنمط الحياة، مثل النوم أو ممارسة الرياضة، ويمكنهم استخدام هذه المعلومات لإدارة صحتهم العامة بشكل أفضل".