القيادي المحرر عبد الجبار جرار: الأسرى يد واحدة والشعب الفلسطيني لن يتخلى عنهم

أكد القيادي في حركة حماس والأسير المحرر عبد الجبار جرار من جنين، أن محاولات الاحتلال لضرب معنويات الأسرى في سجونه ستبوء بالفشل.

وقال جرار الذي أفرج عنه اليوم الثلاثاء بعد اعتقال استمر 20 شهراً، إن الأسرى يد واحدة في مواجهة السجان، وأن الاحتلال لن يستطيع المساس بصورتهم الناصعة.

كما شدد القيادي جرار على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أسراه، وخاصة الشهداء منهم الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم.

وفور الإفراج عنه، زار المحرر جرار منزل عائلة الشهيد الأسير خضر عدنان، وأشاد بتضحياته وما قدمه دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

وأفرج الاحتلال اليوم عن القيادي عبد الجبار جرار على حاجز الظاهرية في الخليل بعد اعتقال إداري لمدة 20 شهراً.

يذكر أن الاعتقال الأخير للقيادي جرار جاء بعد بـ 83 يوماً فقط على الإفراج عنه من اعتقال إداري استمر 12 شهراً، علماً بأنه قضى 15 عاماً من عمره أسيراً في سجون الاحتلال على فترات متفاوتة.

ويعاني جرار من وضع صحي سيء بدون أي علاج لقدمه اليسرى التي يعاني من آلام شديدة فيها منذ أكثر من عام تقريباً ولا يستطيع المشي عليها بدون عكاز.