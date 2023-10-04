(الصندوق القومي اليهودي) يموّل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

ذكر موقع "Middle East Monitor" أنّ "الصندوق القومي اليهودي" خصّص 4 ملايين شيكل (نحو مليون دولار) للمستوطنين، الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وأوضح الموقع أنّ المبلغ صُرف، على مدى العامين الماضيين، لمصلحة "مشروعٍ لدعم المستوطنين الشبان، الذين تركوا التعليم، ويقيمون ببؤرٍ استيطانية في الضفة الغربية".

وكشف الموقع أنّ هذا المبلغ كان مخصّصاً في الأصل للتدريب المهني وتنمية المهارات بين هؤلاء الأفراد، لكنّه تحوّل إلى الجمعيات التي تروّج إقامة المستوطنات.

وأضاف أنّ بين المنظمات المستفيدة من هذا المشروع، منظمةً تُعرف باسم "عودة صهيون إلى ترابها"، والتي تلقت ما مجموعه نصف مليون شيكل في الماضي، ومن المتوقع أن تحصل على مبلغ 1.75 مليون شيكل إضافي في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح الموقع أنّ المستوطنين يعتدون على الفلسطينيين بالرشق بالحجارة، ونشر كلابهم، ومن خلال القيادة عمداً نحو الحقول المزروعة، بالإضافة إلى الاعتداء على المواشي.

ونقل الموقع عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن منظمة "Artzenu" الإسرائيلية، التي تشجّع المستوطنين على الاعتداء على المزارع الفلسطينية، بدأت عمليات أخرى بدعم من "الصندوق القومي اليهودي"، بما في ذلك توفير الرعاية لعصابات المستوطنين اليهود المتطرفين، والمعروفة باسم "شباب التلال".