موجات صيفية حارة قادمة.. وأمامنا فصل شتاء مميز

هل فلسطين على موعد مع أعاصير خلال الشتاء القادم؟ .. يُطلعنا الراصد الجوي ليث العلامي من خلال الرسالة نت على توقعات الحالة الجوية خلال موسم الشتاء المُقبل.

قال الراصد " للرسالة نت" أن فلسطين ستشهد موسما ماطرا مُبشرا خلال هذا الشتاء، مشيرًا إلى أن زخات الأمطار في نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر كانت خير دليل على أن الموسم سيكون كثير الغيث.

الصيف لم ينتهي بعد

أكد الراصد أن درجات الحرارة ترتفع لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة، ويكون الطقس حاراً نسبياً مع ظهور السحب العالية خلال ساعات النهار، ويميل للبرودة خلال ساعات المساء والليل.

توقعات الحالة الجوية

توقع المختص أن هذا الموسم سيكون أفضل من الأعوام الثلاثة الماضية، حسب متابعته للخرائط الجوية ولزخات المطر التي حدثت في وقت سابق.

المنخفض القادم

وفي السياق ذاته قال: " من المبكر الحديث عن منخفض جوي قريب، فالأيام القادمة ستشهد أجواء خريفية مستقرة، ويشير إلى أن الأمطار التي هطلت على فلسطين في نهاية شهر سبتمبر كانت نتيجة تأثر البلاد بإعصار (دانيال) الليبي