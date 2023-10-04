القيادي الراميني يدعو لحملة واسعة لإسناد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

دعا القيادي الشيخ نصوح الراميني الشارع الفلسطيني لحملةٍ إسناديةٍ واسعة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لعدوانٍ من إدارة السجون.

وأكد أن تاريخ الحركة الأسيرة يؤكد أنّ تصعيدَ الفعاليات من ضغط الشارع الفلسطيني ومظاهرات يُجبر إدارة سجون (الإسرائيلي) على الاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين.

وحذّر "الرّاميني" من تكرار سيناريو الشهيد "خضر عدنان" الذي قضى في سجون الاحتلال بفعل الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون.

وبيّن أن الأسير "كايد الفسفوس" يخوض معركةً مع إدارة سجون الاحتلال مشيدًا بصموده وتحديه، وبخطوة الأسرى في الإضراب اليوم إسنادًا له.

وشدّ على أيادي المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام الذين يسعون لتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وإبرام صفقة تبادل مشرفة.

وبدأ الأسرى الإداريون اليوم الأربعاء، إضراباً مفتوحاً عن الطعام ليوم واحد، داخل سجون الاحتلال، دعماً وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام منذ 63 يوماً كايد الفسفوس.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة عن بدء خطوات نضالية مساندة للأسير الفسفوس، وذلك في ظل تعنت محاكم الاحتلال ومخابراته في الاستجابة لمطالبه.

وأكدت اللجنة أن إضراب اليوم، سيكون ضمن باكورة خطوات مساندة للأسير كايد، والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالبه، مضيفة أن "الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال".