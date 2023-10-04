شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد اليوم الاربعاء 4 - 10 - 2023 دوري ابطال اوروبا يلا شوت الجديد ,, يواجه فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضمن لقاءات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

تقام المباراة على ملعب "سانت جيمس بارك"، ويدخلها نيوكاسل يونايتد بحثاً عن تحقيق الفوز الأول في دور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي متسلحاً بالأرض والجمهور الذي سيتواجد بكثافة لدعم اللاعبين في القمة أمام باريس سان جيرمان.

فيما يأمل باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي في مواصلة العروض القوية في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي معتمداً بشكل كبير على نجمه الفرنسي كيليان مبابي في اختراق دفاعات نيوكاسل يونايتد.

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ترتيب المجموعة السادسة بدوري الأبطال ...

المركز الأول يتواجد به باريس سان جيرمان ومعه 3 نقاط.

المركز الثاني لنادي نيوكاسل ومعه نقطة واحدة.

المركز الثالث نادي ميلان ومعه نقطة واحدة.

وأخيرا دورتموند لا يمتلك أى نقطة في رصيده.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين مساء يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر الجاري وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتُذاع تحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.