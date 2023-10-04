أجهزة السلطة تمدد اعتقال منسق الكتلة الإسلامية في بوليتكنك الخليل

مددت أجهزة أمن السلطة في الخليل اعتقال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين الطالب "طارق عمرو" لمدة 7 أيام.

وكانت قوة من جهاز مخابرات السلطة في الخليل اعتقلت الطالب عمرو بعد اعتراض مركبته فجر يوم الأحد الماضي.

وإلى جانب الطالب عمرو تواصل أجهزة أمن اعتقال الطالب "أحمد القواسمة" لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الكتلة الإسلامية إن أجهزة أمن السلطة وصلت إلى حالة من التغوّل والانتهاكات بحق شعبنا وخاصة طلبة الجامعات، وممارسة التعذيب بحق أحرار الوطن، في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا.

وسبق أن تعرض منسق الكتلة الإسلامية طارق عمرو للاعتقال عدة مرات في سجون أجهزة السلطة، التي رفضت الإفراج عنه رغم صدور قرارات قضائية بذلك.

وتغيب سجون السلطة أكثر من 70 مواطناً بينهم عشرات الأسرى المحررين والنشطاء وطلبة الجامعات والمقاومين.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله تواصل اعتقال المـطارد مصعب اشتية لليوم الـ 377 على التوالي.