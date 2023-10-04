عزيز دويك يدعو للحشد والمشاركة الواسعة في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

أكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي على ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في أداء صلاة الجمعة القادمة.

وشدد دويك على أهمية نصرة المساجد، لأن لا حق للاحتلال فيها ولا يجوز له منع المسلمين من الوصول إليها.

ودعا دويك لتشجيع المواطنين على التواجد الكثيف في المسجد الأقصى، للحفاظ على إسلاميته، في ظل استهدافه من قبل الاحتلال والمستوطنين ومحاولات تهويده المستمرة لاسيما في فترات الأعياد اليهودية.

بدوره دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الجميع لشد الرحال للمسجد الأقصى والمشاركة الحاشدة في صلاة الجمعة القادمة، للتأكيد على حق المسلمين وحدهم في الأقصى.

واقتحم أكثر من 1460 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء، في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش"، بينما ارتفع عدد المقتحمين منذ بداية العدوان يوم الأحد الماضي إلى 4000 مستوطن.

وأكدت حركة حماس، أن استمرار سياسة الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك من قِبَل قطعان المستوطنين، وما تتضمنه من أداء لصلوات تلمودية، وسط حماية من قوات الاحتلال، هو سلوك صهيوني استفزازي، يصب الزيت على النار، وإمعان في الحرب الدينية التي تشنّها حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا الفلسطيني ومقدّساته، ومُضِيّ في محاولات الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً وتغيير هويته العربية والإسلامية.

وأشارت إلى أن التوسّع في الاقتحامات وتكثيفها لن يزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصراراً على التمسّك بمقدّساته، ومقاومة كل محاولات الاحتلال لفرض سيطرته عليها، وإن شبابنا الثائر في كل مكان، سيجد طريقه لإيلام هذا العدو المجرم ومعاقبته على جرائمه المستمرة، وإننا في هذا السياق نشيد بكل فخر واعتزاز بأهلنا المرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وندعوهم وكل أبناء شعبنا إلى تكثيف الحشد والرباط في باحاته.