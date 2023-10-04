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أجهزة السلطة تفرج عن المهندس يزن جبر من نابلس بعد أسبوع من اعتقاله

الرسالة نت - الضفة المحتلة

أفرجت أجهزة السلطة، اليوم الأربعاء، عن رئيس نقابة المهندسين في نابلس، المهندس يزن جبر، بعد اعتقاله لمدة أسبوع.

وكان جهاز المخابرات التابع للسلطة قد اعتقل المهندس جبر، يوم الخميس الماضي، ضمن حملات الاعتقال السياسي المستمرة بحق المواطنين والناشطين في الضفة الغربية.

ومددت محكمة السلطة في نابلس اعتقال المهندس يزن جبر لمدة 15 يوماً إضافية، دون توجيه أي تهمة حقيقية له.

ورفض جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة، أمس الثلاثاء، السماح لمحامي المعتقل السياسي المهندس يزن جبر رئيس نقابة المهندسين فرع نابلس من زيارته.

وأطلق مسلحون في آذار/ مارس الماضي النار، صوب مركبة المهندس جبر، فيما استنكرت نقابة المهندسين آنذاك حادثة الاستهداف التي تهدد السلم الأهلي.
 
وتعرض جبر قبل عام للاعتقال على يد قوات الاحتلال، خلال مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

ولاقى اعتقال أجهزة السلطة للمهندس جبر إدانات حقوقية وشعبية وفصائلية واسعة، ومطالبات بضرورة الإفراج الفوري عنه.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية للطلبة والنشطاء والمحررين والمقاومين.

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