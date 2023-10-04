انتهاكات متصاعدة للاحتلال بحق الأقصى ودعوات للانتفاض والرباط لنصرته

يواصل الاحتلال (الإسرائيلي) حربه على المسجد الأقصى المبارك ويصعد من انتهاكاته بحقه، في مساعي تهويده والسيطرة عليه وبناء الهيكل المزعوم، وسط دعوات للرباط فيه والانتفاض والتصدي والدفاع عن المسجد ونصرته في وجه مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وقال الناشط المقدسي ماهر الصوص إن الاحتلال يشن هجمة شرسة تستهدف مرابطي الأقصى، وهناك مخطط صهيوني تدعمه الحكومة اليمينية المتطرفة وتقوده جماعات الهيكل لهدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم.

وأكد الصوص على أن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة كل مسلم ولا بد للكل أن يستشعر الخطر الذي يهدده.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف واضح وصريح من علماء الأمة تجاه المسجد الأقصى المبارك، ولا بد من الشعوب العربية أن تنتفض وتثور نصرة للمسجد.

وقال مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري إن الاحتلال يسعى للسيطرة على المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعم، والاحتلال يستهدف المقدسيين ويضيق عليهم بهدف تهجيرهم.

وأشار الحموري إلى أن الاحتلال يحاول منع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بهدف عدم كشف الانتهاكات التي يرتكبها بحق المسجد.

وأضاف: "المقدسيون مستمرون في حماية المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال".

انتهاكات متصاعدة

وحذر المختص في شؤون القدس زكريا نجيب من تصاعد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح أن هناك سياسة لدى حكومة الاحتلال الفاشية تتمثل بفرض واقع جديد على المسجد الأقصى.

واعتبر أن ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى هي بمثابة إعلان حرب دينية، داعيا إلى مقاومة مسلحة ضد انتهاكات الاحتلال في المسجد، و"يجب على الأمة العربية والإسلامية دعم صمود المقدسيين".

وانطلقت دعوات للحشد والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة القادم، لنصرة المسجد والتأكيد على إسلاميته.

وكان خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري قد دعا الجميع لشد الرحال للمسجد الأقصى والمشاركة الحاشدة في صلاة الجمعة القادمة، للتأكيد على حق المسلمين وحدهم في الأقصى.

وأكد الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي على ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في أداء صلاة الجمعة القادمة، مشددًا على أهمية نصرة المساجد، لأن لا حق للاحتلال فيها ولا يجوز له منع المسلمين من الوصول إليها.

واقتحم أكثر من 1460 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك اليوم الأربعاء، في خامس أيام ما يسمى "عيد العرش"، بينما ارتفع عدد المقتحمين منذ بداية العدوان يوم الأحد الماضي إلى 4000 مستوطن.