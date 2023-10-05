الاحتلال يبرم اتفاقا مع شركة أذرية لبيعها قمرين اصطناعيين

أبرمت شركة صناعات الفضاء التابعة لدولة الاحتلال اتفاقا مع الشركة الأذرية لصناعة الفضاء، لبيعها قمرين اصطناعيين متطورين.

وينص الاتفاق على تزويد دولة الاحتلال لأذربيجان بقمرين ضمن برنامج "Azersky-2"، بالإضافة إلى تكنولوجيا تصنيع وتشغيل الأقمار الصناعية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وفي إطار الاتفاق، ستطلق الشركتان عددا من المشاريع الأخرى تشمل بناء مراكز جديدة للابتكار وبرامج أكاديمية وتعليمية.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأذرية صامد الدين أسدوف، إن "هذا المشروع فريد من نوعه لأذربيجان وصناعات الفضاء (الإسرائيلية)، وسيساهم بلا شك في تطوير التعاون الفضائي بيننا".