كتائب القسام توقع قوة (إسرائيلية) خاصة في كمين محكم بمخيم طولكرم

أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية أن مجاهديها الأبطال في مخيم طولكرم، تمكنوا فجر اليوم الخميس، من اكتشاف قوة صهيونية خاصة وأوقعوها في شباك كمين محكم أعدوه مسبقا.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فجَّرَ المجاهدون عدداً من العبوات المحلية الصنع في الآليات المقتحمة، ثم خاضوا اشتباكاً من نقطة صفر مع جنود الاحتلال موقعين في صفوفهم إصابات مؤكدة، أجبرتهم على الانسحاب وهم يجرّون أذيال الخيبة".

واندلعت اشتباكات مسلحة واسعة ومواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم، فجر اليوم.

وفجّر مقاومون عبوات ناسفة خلال تصدي المــقــاومين لقوات الاحتلال في مخيم طولكرم الذي شهد انفجاراتٍ واسعة تزامنًا مع اقتحام قوات الاحتلال.

وأظهرت صورٌ آثارا لدماء جنود الاحتلال (الإسرائيلي) إثر الاشتباكات في مخيم طولكرم.

وتزامنت الاشتباكات المسلحة والتصدي في طولكرم لاقتحام الاحتلال، مع التصدي والاشتباك مع الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف.