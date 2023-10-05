الجهاد الإسلامي: استهداف قادة الجهاد انحراف خطير ومرفوض في سلوك أجهزة السلطة

قالت حركة الجهاد الإسلامي:" تابعنا باستنكار شديد استهداف أجهزة أمن السلطة لقادة ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي واعتقال القيادي الشيخ نظير نصار والمجاهد محمد نوباني من بلدة علار، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها بصورة همجية، والذي تزامن مع عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم".

وادانت حركة الجهاد في بيان صحفي وصل (الرسالة نت) سلوك السلطة الخارج عن التقاليد الوطنية الأصيلة، مؤكدة على أن ما قامت به أجهزة السلطة يُعد انحرافاً خطيراً في سلوكها تجاه ذوي الشهداء والأسرى وعوائلهم الكريمة.

وطالبت أجهزة السلطة بالتوقف فوراً عن هذه السياسة المشؤومة والمرفوضة، ومواصلة الاستدعاء والاعتقال بحق مجاهدينا وأبناء شعبنا، واقتحام منازلهم التي تمثل حرمة مصانة وكريمة في ديننا وأخلاقنا، في ظل تصاعد الهجمة الإجرامية لقوات الاحتلال بحق الشعب ومقدساته.