الرسالة تكشف.. مسؤولو الشؤون المدنية بغزة يعدّون قوائم خاصة من أقاربهم للصلاة بالأقصى

كشف مصدر مسؤول في حركة فتح، عن تعميم داخلي في هيئة الشؤون المدنية بغزة، يدعو موظفي الهيئة لترشيح أسماء مقربيهم وذويهم، للخروج في رحلة للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك في رسائل (SMS) عممّت على العاملين في الهيئة بغزة، حصلت عليها "الرسالة نت"، نصّت على التالي: ":" الإخوة موظفي الهيئة بغزة والذين هم على رأس عملهم ولمن يرغب للصلاة في القدس أو ترشيح أحد أقاربهم الذين لم تتاح لهم فرصة الصلاة من قبل، عليهم إرسال صور هويات لمرشحين إثنين 2 فقط على أن لا يقل العمر عن 50 سنة النساء و55 للرجال وعلى جميع الموظفين تحمل كافة المسئولية عن الأسماء المرشحة للصلاة".

وعلمت الرسالة أن كشفا تم اعداده من طرف رئيس الهيئة بغزة إياد نصر، يضمّ على رأسه مدير مكتب رئيس الهيئة مجاهد الحاج، ونائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية علاء أبو حطب.

وبحسب المصدر، فإن الكشف يضم من 60- 70 شخص، مبينا أن نصّ الدعوة التي وجهت للموظفين، جاءت بعد كشفهم عن تجهيز كشوفات خاصة للخروج في رحلة للصلاة بالأقصى، دون الإعلان عنها.

وعلمت الرسالة أن التجهيزات للكشف كاملة، بما فيها الاسم المقرر أن يرافقها الموظف "أ.ش" .

وفي شهر مارس الماضي، أغلق باب التسجيل لزيارة القدس، وبررت الهيئة العامة للشؤون المدنية (تتبع الحكومة في رام الله، وهي جهة الاتصال مع إسرائيل)، مبررة القرار بـ"تزايد الأعداد المسجلة للصلاة إلى عشرات أضعاف العدد المطلوب".

يذكر أن هيئة الشؤون المدنية، قد ارتبطت بفساد اصدار التصاريح العمال لألف موظف من موظفي السلطة الفلسطينية، كما كشفت "الرسالة نت" في وقت سابق، عن كوتة خاصة بإياد نصر لإصدار تصاريح العمال.

كما ينبغي الإشارة إلى أن المؤتمر الثامن لحركة فتح سينعقد في ديسمبر القادم، في ظل الحديث عن صراعات محتدمة في انتخابات الأقاليم بغزة.