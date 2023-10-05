(التعليم) يُعلن عن منح دراسية في إندونيسيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفّر منح دراسية في إندونيسيا للعام الدراسي 2023-2024، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير في تخصصات مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ على الراغبين بالتقدم للحصول على المنح اضغط هنا، بينما لمراجعة التعليمات الخاصّة ولتعبئة طلب الوزارة الإلكتروني اضغط هنا.

وتُقدّم الطلبات مرفقة مع الوثائق حسب التاريخ المحدد، ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله، أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس، وبخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.