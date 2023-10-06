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حماس: الهجوم على حوارة واستشهاد الشاب ضميدى يعكس إرهاب حكومة المستوطنين

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس
حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

الضفة المحتلة- الرسالة نت

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، على هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس، واستشهاد الشاب لبيب محمد ضميدي.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم: "قتل المستوطنون للشهيد لبيب محمد ضميدي في بلدة حوارة تطبيق لدعوات الوزير الصهيوني المتطرف "سموترتش"، الذي دعا لمحورة حوارة عن الوجود".

وأضاف: "تصاعد الهجمات ضد شعبنا في الضفة الغربية من المستوطنين، يأتي بتشجيع ودعم من حكومة الاحتلال لسلوكهم النازي الإرهابي".

وتابع: "هذا الإرهاب المتصاعد من حكومة المستوطنين لن يُرهب شعبنا الذي سيواصل مقاومته لطرد الاحتلال ومستوطنيه".

وأشار قاسم إلى أن تصاعد السلوك النازي العنصري لحكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها يتزامن مع تصاعد الحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيونى ، واستقبال وزرائه في عواصم المنطقة والاجتماع مع قيادته.

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