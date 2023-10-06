تشييع الشهيد لبيب ضميدي في نابلس

شيعت جماهير فلسطينية ظهر اليوم الجمعة، الشهيد لبيب ضميدي (19 عامًا)، الذي ارتقى خلال هجوم شنه عشرات المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال، على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع بمراسم عسكرية من مستشفى "رفيديا" الحكومي إلى منزل ذويه في نابلس، مرورًا بالمسجد الكبير؛ للصلاة عليه قبل أن يوارى جسديه الثرى في مقبرة البلدة.

وشارك المئات بتشييع جثمان الشهيد "ضميدي"، وسط صيحات وهتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وتطالب بتصعيد أعمال المقاومة.

وأمس الخميس، شنَّ عشرات المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، هجومًا مسلحًا على بلدة حوارة؛ أسفر عن استشهاد الشاب لبيب محمد ضميدي.