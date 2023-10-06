حركة الجهاد الإسلامي توجه رسالة لحماس ردا على تهنئتها لها بالإنطلاقة

وجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رسالة لحركة المقاومة الإسلامية حماس رداً على التهنئة بذكرى الانطلاقة.

وجاء في الرسالة ما يلي:-

بسم الله الرحمن الرحيم

" إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيانٌ مرصوص "

صدق الله العظيم

نشكر اخواننا فى حركة حماس على بيانهم الذى يعبر عن عمق العلاقة بين حماس والجهاد وهى علاقة عضوية لأن الأساس فيها هو الاسلام والمشروع الاسلامى الذى جعل من فلسطين قضية الأمة المركزية وكذلك القضية المركزية للحركة الاسلامية وما يشهده الميدان لهو خير دليل على هذه العلاقة حيث توحدنا فى الدم والسلاح ، وهذا ما يزيد الامة ثقة بمجاهدى فلسطين الذين ينوبون عن الامة فى صراعها مع المشروع الصهيونى الذى يستهدف مقدسات أمتنا وعقيدتها وهويتها وتاريخها ، وأن مهام حماس والجهاد والمقاومة على ارض فلسطين استنزاف الاحتلال وعدم استقراره حتى تستنهض الامة مشروعها الاسلامى وتوجه بوصلتها باتجاه فلسطين للقضاء على المشروع الصهيونى الاستكبارى الذى يمده الغرب باسباب القوة والغطرسة .

انطلاقة الجهاد هى انطلاقة حماس وانطلاقة حماس هى انطلاقة الجهاد وهذا ما ندركه نحن وعلى الجميع ان يدركه ، نحن وحماس والمقاومة ماضون على طريق الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للاسلام وفلسطين ولن نحيد وهذا عهد كتبناه على انفسنا حتى تحقيق الهدف الذى قضى من اجله شهداؤنا ، لنسيئ وجوه هؤلاء اليهود المغتصبين لقدسنا وأقصانا ونحقق وعد الله الآخر بدخول الأقصى وتحريره كما كانت المرة الاولى .

نشكر إخواننا فى حماس على هذا الشعور الندى ومعاً وسوياً حتى تحرير فلسطين من بحرها الى نهرها .