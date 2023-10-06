القيادي أبو كويك يدعو لمواجهة تغول المستوطنين بالضفة ومخططات التهويد بالأقصى

دعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إلى مواصلة مواجهة تغول المستوطنين بالضفة ومخططات تهويد المسجد الأقصى المبارك.

وقال أبو كويك إن استراتيجية حركة حماس واضحة في الضفة الغربية بتصعيد وتثوير المقاومة ضد الاحتلال ومواجهة مخططاته التي تسعى لتهويد الأرض والمقدسات.

وأضاف أن المقاومة تتصاعد في كل أماكن الضفة وتثخن في صفوف الاحتلال وتوقع فيه القتلى والإصابات، مشيرًا إلى أن هذا بفعل الجهد المقاوم من كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى.

وتابع: "نرى بصورة واضحة ممارسات الاحتلال الإرهابية في كل يوم، وكيف تساند جحافل المستوطنين المتطرفين في الضفة وتوفر لهم الأمن لاقتحام الأقصى".

وأكد على أن "المسجد الأقصى سيبقى للمسلمين، ولن يكون يومًا من الأيام هيكلا أو ما شابه من خرافات المستوطنين".

ولفت إلى أن شعبنا الفلسطيني من خلال المقاومة المتصاعدة التي تقوده نحو التحرير، يؤكد أنه سيواصل مقاومته حتى ينجز مشروعه الوطني المتمثل في تحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

وتصاعدت انتهاكات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم خلال الأيام الماضية في مناطق الضفة الغربية، وبلغت أشدها في بلدة حوارة جنوب نابلس وسط تصدي الأهالي ومواجهتهم للاعتداءات.

وشهد المسجد الأقصى المبارك ومحيطه خلال الأسبوع الماضي انتهاكات للاحتلال واقتحامات واسعة للمستوطنين خلال أيام ما يسمى "عيد العرش"، تخللها صلوات تلمودية وسجود ملحمي وقرابين نباتية.