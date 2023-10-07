الأحرار: اعتداء السلطة على مهرجان (الجهاد) يؤكد إصرارها على استهداف المقاومة

أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، أن اعتداء أجهزة أمن السلطة على مسير عسكري لكتيبة جنين ومهرجان شعبي في مخيم نور شمس احتفالاً بذكرى انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد إصرارها على معاداة شعبنا واستهداف فصائل المقاومة وأي مظهر يجسد حضورها وقوتها في الضفة.

وقالت الأحرار في بيان لها، :"هذا الاعتداء الآثم وإطلاق النار على المشاركين هو سلوك خطير يمثل خدمة للاحتلال وأهدافه ضمن محاولات ضرب المقاومة واستئصال شأفتها باستهداف كوادرها وحاضنتها الشعبية".

وتابعت :"لابد من موقف وطني وشعبي حازم للتصدي لهذه السياسة المدمرة والانحدار الكبير في سلوكها كأداة لتنفيذ مخططات الاحتلال".

وأكدت الحركة أنه يوجد فرق كبير بين أجهزة الأمن في غزة التي تحتضن وتحمي المقاومة وبين أجهزة السلطة التي تعمل وكيلاً أمنياً للاحتلال لاستهداف المقاومة.