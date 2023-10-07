قائد أركان المقاومة يعلن انطلاق عملية (طوفان الأقصى)

أعلن محمد الضيف قائد هيئة أركان المقاومة الفلسطينية، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، انطلاق عملية (طوفان الأقصى).

وقال الضيف في كلمة ألقاها، صباح اليوم، "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية وبدء عملية طوفان الأقصى".

وبيّن الضيف أنّ " الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو".

وأكدّ أن طوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد، " اليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار هذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه".

وأضاف: " بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال"، متابعا: " اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة".

ولفت الضيف لجرائم الاحتلال في الأقصى، "العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات، وسبق أن حذرناهم".

وتابع "آن الأوان لأن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال"، مشددا على أن "كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها"، قبل أن يضيف أن "من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى بشكل مباشر فليشارك بالتضامن".