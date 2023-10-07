دعوات للالتحام مع العدو والمستوطنين في كافة مناطق الضفة ضمن معركة (طوفان الأقصى)

انطلقت دعوات واسعة للخروج والالتحام مع العدو والمستوطنين في كافة مناطق الضفة الغربية، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والتي بدأت بضربة أولى استهدفت مواقع العدو مطاراته وتحصيناته العسكرية، وقد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

ودعا الشباب الثائر بالضفة الغربية إلى الخروج والالتحام مع العدو، قائلين: "يا أهل الضفة والقدس هذه اللحظة التاريخية وهي فرصتكم لحماية أرضنا من الاستيطان والمسجد الأقصى من التهويد".

وتابعت الدعوات بقولها: "يا أيها الأبطال.. أيها الشباب فلسطين الوطن والهوية تنتظركم في ميادين النزال".

في غضون ذلك، استنفرت الكتلة الإسلامية في جامعات ومعاهد الضفة الغربية أبناءها وأبناء الحركة الطلابية وكل جماهير الطلبة وأبناء شعبنا الأبرار، للهبة الجماعية والمشاركة الواسعة في معركة طوفان الأقصى.

وذكرت الكتلة الإسلامية في بيانها: "لنري الله وشعبنا منا كل خير، ولتشتعل الضفة المحتلة نارا تحت أقدام المغتصبين من المستوطنين وجنود الاحتلال".

وفي وقت سابق، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، المقاومين في الضفة الغربية إلى خوض معركة "طوفان الأقصى" والاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال العاروري إن معركة طوفان الأقصى هي معركة تدبير العدو الصهيوني، والرد على جرائم الاحتلال، مشيراً إلى أن مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة، بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى.

وتابع قائلاً: "علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة وأخص المقاومين بالضفة"، مشدداً على أن الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة وتستطيع أن تفتح اشتباكًا مع كل مستوطنات الضفة.

وأهاب بأبناء شعبنا بأن يشاركوا في معركة طوفان الأقصى، مطالباً الأمة العربية والإسلامية أن تشارك في هذه المعركة.

وكان القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، قد أعلن صباح اليوم السبت، البدء بعملية "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال واعتداءاته الوحشية بحق شعبنا ومقدساته.

وأكد الضيف أن العملية بدأت بضربة أولى استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية، وقد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة.

وقال الضيف في أعقاب إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة واقتحام المجاهدين للمستوطنات الداخل، إننا "حذرنا العدو من قبل.. اعتدوا على المرابطات ودنسوا الأقصى وسبق أن حذرناهم، والعدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول".

وتابع قائلاً: "ارتقى المئات من الشهداء والجرحى هذا العام بسبب جرائم الاحتلال، تزامناً مع استمرار جريمة فرض الحصار على قطاع غزة".

وذكر الضيف أن "اليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار هذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه".